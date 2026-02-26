PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por Miguel Guaraglia

Una heladera que había sido depositada en la vía pública durante la noche fue incendiada en la mañana de este jueves en la intersección de las calles Cagancha y Rivera.

El electrodoméstico, que permanecía sobre la vereda desde la noche anterior, comenzó a arder en las primeras horas del día por causas que se intentan establecer. Vecinos de la zona advirtieron la presencia de humo y dieron aviso a las autoridades.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Al lugar concurrió personal policial, que constató la situación y coordinó la intervención de Bomberos. El foco ígneo fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales en viviendas linderas, según la información primaria recabada en el lugar.

La presencia del artefacto en la vía pública había sido advertida previamente por residentes del barrio, quienes señalaron que había sido dejado allí sin señalización ni retiro programado.

El hecho generó momentánea preocupación entre los vecinos, dado que el fuego se produjo en una zona urbana con tránsito peatonal y vehicular. Tras la extinción del incendio, el área fue despejada y se evaluaron las condiciones del entorno.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para determinar las circunstancias en que se originó el fuego.