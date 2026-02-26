El edil Dr. Javier Sallé (Frente Amplio) presentó en la sesión ordinaria del lunes 23 de febrero de la Junta Departamental de Colonia una serie de solicitudes vinculadas a infraestructura y seguridad vial en la ciudad de Carmelo, a partir de planteos realizados por vecinos de las cooperativas de viviendas COVIGREMCA 2, COVIFAPOL y COVIMAHE.

En primer lugar, pidió remitir a la Comisión de Tránsito y Transporte la inquietud de los residentes, quienes proponen la instalación de limitadores de altura para camiones y lomos de burro en la zona. Según lo expuesto, el sector ha registrado un crecimiento poblacional sostenido, lo que ha incrementado la circulación vehicular y, en consecuencia, la necesidad de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

Asimismo, solicitó que la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo considere el pedido de construcción de cordón cuneta en las calles Amnerys Bosco Gaibisso, Churrinche y Paul Harris, ubicadas en el entorno de las mencionadas cooperativas.

En el mismo marco, el edil planteó que, por intermedio del Ejecutivo Departamental, se requiera a la Dirección de Obras el bacheo de las calles Paul Harris y Churrinche, atendiendo a reclamos de vecinos por el estado del pavimento.

Finalmente, pidió que la Dirección de Electrotecnia evalúe la colocación de nuevos picos de luz en las calles Paul Harris, Churrinche y Amnerys Bosco Gaibisso. Los residentes señalaron que la iluminación actual resulta insuficiente.

Las solicitudes fueron presentadas para su estudio en las comisiones correspondientes, conforme al procedimiento reglamentario de la Junta Departamental.