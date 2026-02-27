Un cisne de la especie coscoroba fue confirmado como positivo a influenza aviar H5 en el departamento de Colonia, tras ser hallado muerto en un lago de la Estación Experimental La Estanzuela, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

La información fue actualizada en conferencia de prensa por autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que detallaron los procedimientos activados en el marco del plan de contingencia vigente.

El hallazgo en Colonia se enmarca en la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional ante la detección de casos en aves silvestres. En el departamento, se iniciaron tareas de monitoreo y toma de muestras en el entorno del foco detectado, cuyos análisis se realizan en laboratorios oficiales.

Las autoridades señalaron que la influenza aviar H5 es una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de aves a humanos. No obstante, aclararon que el contagio requiere contacto estrecho con aves enfermas y que no se transmite a través del consumo de carne aviar o huevos.

En Colonia, al igual que en el resto del país, se intensificaron las medidas de vigilancia y bioseguridad para evitar la propagación del virus hacia el circuito de producción comercial. El objetivo central es impedir el traslado del virus desde aves silvestres a domésticas, lo que podría generar consecuencias sanitarias y comerciales para el sector avícola.

Se exhortó a la población a evitar el contacto con aves muertas o con síntomas compatibles con la enfermedad y a comunicar de inmediato cualquier sospecha a los canales oficiales del MGAP.

Asimismo, se recordó que ante denuncias provenientes de productores no se aplicarán sanciones, sino que se activarán los protocolos de investigación correspondientes.

Las autoridades continúan el seguimiento en el área de La Estanzuela y reiteraron que la notificación temprana es clave para contener la situación en el departamento.