La Jefatura de Policía de Colonia formalizó este 6 de marzo una renovación de mandos en distintas dependencias del departamento, en el marco de una reestructura que, según informó la propia institución, apunta a mejorar la respuesta operativa, ordenar áreas internas y fortalecer el acompañamiento al personal policial.

El acto fue encabezado por el jefe de Policía de Colonia, crio. gral. (R) Paulo Costa, quien presentó la imposición de cargos como parte de una estrategia más amplia y no como un mero relevo administrativo. Durante su intervención, sostuvo que los cambios responden a un análisis técnico, criminal y logístico orientado a optimizar el funcionamiento policial en todo el territorio departamental.

De acuerdo con lo expresado por la Jefatura, uno de los objetivos centrales de esta etapa es unificar criterios de actuación, de modo que el desempeño profesional sea homogéneo en las distintas zonas y operativas del departamento.

La reestructura también incluye cambios en áreas de apoyo. Entre ellos, la separación del Taller Mecánico y Mantenimiento Edilicio, que pasarán a funcionar como unidades independientes con el objetivo de reforzar su especialización. A su vez, la oficina de DICOSE fue trasladada a la sede central de la Jefatura, en una medida que busca simplificar trámites y mejorar la atención a la ciudadanía.

Otro de los ejes anunciados para 2026 es la capacitación técnica del personal, con especial énfasis en la aplicación del Nuevo Código del Proceso Penal. Según se indicó, la formación será una de las prioridades del año para ajustar procedimientos y reforzar la respuesta institucional.

En el discurso oficial también hubo un lugar destacado para la salud mental del personal policial. La Jefatura informó que mantiene una coordinación permanente con Sanidad Policial para garantizar apoyo y contención a los efectivos. En esa línea, Costa remarcó que el bienestar del funcionario incide directamente en la calidad del servicio que presta a la población.

El jerarca pidió además a los nuevos mandos que ejerzan una conducción cercana, con vínculos fluidos tanto con la comunidad como con las autoridades judiciales, en una señal de que la nueva estructura buscará combinar gestión interna con presencia territorial.

La renovación de cargos se presenta así como el inicio de una etapa de reorganización institucional en la Policía de Colonia, con énfasis en la eficiencia operativa, la coordinación interna y el respaldo al personal.