La Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales de Colonia realizó este jueves 5 de marzo su primera sesión del año en la sede de la Jefatura departamental. El encuentro reunió a organismos nacionales con presencia en el territorio para definir los ejes de trabajo que integrarán la agenda de 2026 y priorizar temas comunes en el departamento, según informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Participaron delegaciones de los ministerios de Defensa, Interior, Ganadería, Agricultura y Pesca, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social; así como de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Red de Atención Primaria (RAP-ASSE), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Junta Nacional de Drogas, además de equipos del Mides (Gestión Territorial y Uruguay Crece Contigo).

Próximas instancias y coordinación nacional

Entre los primeros puntos, las instituciones confirmaron su participación en el encuentro nacional de Mesas Interinstitucionales previsto para abril en Presidencia. También se resolvió dar continuidad a la mesa territorial en Carmelo, con una nueva reunión fijada para el jueves 26 de marzo, y se planteó la posibilidad de extender el formato a Nueva Palmira.

Vivienda, primera infancia y plan de invierno

En materia de vivienda y protección social, se presentó una propuesta de mitigación y de construcción de viviendas nuevas destinada a familias con recién nacidos, bajo el nombre “Crece desde el pie”. En paralelo, se instaló el intercambio sobre el Plan de Invierno 2026 para personas en situación de calle.

Además, se anunció la inauguración de un centro de atención 24 horas para el viernes 13 de marzo.

Cuidacoches y ordenamiento del espacio público

Otro de los asuntos abordados fue la situación de los cuidadores de vehículos, tras la derogación de la ordenanza que regulaba la actividad. El tema quedó planteado como parte de los desafíos de coordinación entre instituciones para definir criterios de abordaje social y de convivencia.

Salud: policlínicas, especialistas y prioridades sanitarias

El intercambio incluyó una puesta a punto sobre la situación general de ASSE en el departamento, con énfasis en el funcionamiento de las policlínicas y la necesidad de reducir los tiempos de espera para consultas con especialistas.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública detalló prioridades vinculadas a infecciones de transmisión sexual, fiscalización de establecimientos de larga estadía para personas mayores, salud mental, vacunación —incluido el monitoreo de incumplimientos— y zoonosis.

Violencia de género y políticas de drogas

En el marco del Mes de las Mujeres, la Jefatura de Policía informó que se trabaja en el acondicionamiento de una oficina en Carmelo para instalar una unidad especializada en violencia de género y violencia doméstica.

En políticas de drogas, se indicó que continúan las acciones en los cuatro dispositivos Ciudadela del departamento —Carmelo, Colonia, Juan Lacaze y Nueva Helvecia—, aunque aún no se concretó un nuevo convenio con la Intendencia para la gestión del Centro Esperanza.

Educación e infancia: tiempo educativo, alimentación y sistema de protección

En el área educativa, ANEP señaló avances en la ampliación del tiempo educativo, refuerzos en alimentación en contextos donde se detectaron carencias críticas y la difusión de las Becas Butiá, con un aumento relevante de alcance durante este año.

En tanto, INAU informó que trabaja en el fortalecimiento del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, y en gestiones de mudanzas para mejorar condiciones edilicias de dispositivos que presentan limitaciones. También anunció que en las próximas semanas se instalarán el Consejo Consultivo y el Comité del Plan CAIF, tras un diagnóstico realizado en los últimos meses.

La instancia fue reportada por el director departamental del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, y quedó planteada como punto de partida para ordenar prioridades interinstitucionales rumbo a 2026.