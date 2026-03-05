El corte de agua potable ya se efectivizó este jueves 5 de marzo en Carmelo y OSE trabaja con la previsión de normalizar el servicio sobre las 14.00, según informó la empresa al comunicar tareas programadas en la red de distribución.

La interrupción comenzó a las 6.00 y alcanza a varios barrios comprendidos desde la calle 19 de Abril hacia el arroyo de las Vacas, y desde 18 de Julio hasta Wilson Ferreira, 12 de Febrero o Constituyente. La afectación responde a obras de mantenimiento en la red.

OSE advirtió que, una vez restablecido el suministro, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos. Ante inconvenientes posteriores, solicitó comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde celulares.

Mientras se desarrolla la intervención, la recomendación para los usuarios del área afectada es racionalizar el consumo y reservar agua para necesidades esenciales hasta el horario previsto de reposición.