Un avión identificado como GEIV03 / FAB3603, perteneciente a la estructura estatal de Brasil, sobrevuela este miércoles la zona de Carmelo y llama la atención por un detalle poco habitual: no está “de paso”, sino que repite órbitas y tramos rectos sobre un mismo sector, como muestra el mapa de seguimiento adjunto a las 13.04.

El dibujo que deja en pantalla —giros cerrados, vueltas en círculos y recorridos en “ida y vuelta” sobre un eje— es típico de vuelos de verificación. En la jerga aeronáutica, estos patrones suelen asociarse a inspecciones técnicas: cuando una aeronave comprueba señales, rutas o procedimientos de navegación, necesita repetir maniobras sobre puntos y trayectorias concretas para comparar mediciones.

Qué se sabe del avión

Los datos disponibles en el rastreo lo describen como un Embraer IU-50 (E550), con matrícula FAB3603, clasificado como aeronave militar o gubernamental de Brasil. En el mapa aparece rotulado como GEIV03, una identificación que en el seguimiento de vuelos suele vincularse a operaciones técnicas y no a un traslado convencional.

Qué significa el “sobrevuelo” y qué no significa

Que sea una aeronave gubernamental no implica, por sí solo, una operación militar en el sentido común del término. Con la información pública que se ve en el seguimiento, lo prudente es describirlo como un vuelo activo en la zona, con un patrón compatible con tareas de control o verificación, sin atribuir una misión específica mientras no haya confirmación oficial.

Carmelo Portal intentó sin éxito obtener información sobre la operación. Consultado por este medio, DINACIA no brindó detalles sobre el vuelo, y tampoco hubo respuesta desde la Fuerza Aérea Uruguaya al cierre de esta nota.

Fuente: Flightradar24