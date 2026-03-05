El Municipio de Carmelo informó que quedó restablecido el funcionamiento del semáforo de la zona y que se realizaron ajustes en los tiempos de luz verde sobre la calle 19 de Abril, con el objetivo de mejorar la circulación del tránsito.

Según el comunicado oficial, la modificación apunta a agilizar el flujo vehicular en ese tramo y a ordenar el movimiento en la intersección regulada por el dispositivo.

El Municipio solicitó a conductores y peatones respetar la señalización vial y circular con precaución mientras se normaliza la dinámica del tránsito en el sector.

