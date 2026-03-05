PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este jueves, el intendente Guillermo A. Rodríguez recibió a una delegación de la ciudad de Luserna San Giovanni (Italia), de visita en Colonia Valdense por el vínculo de hermanamiento entre ambas localidades.

La delegación llegó acompañada por el alcalde de Colonia Valdense, Fernando Eguiluz, y por integrantes de la comunidad. Hubo saludos, una breve reunión y, hacia el cierre, el gesto que suele sintetizar este tipo de encuentros: el intercambio de obsequios.

La visita se enmarcó en las actividades vinculadas al hermanamiento y dejó registrada una instancia de diálogo institucional entre autoridades locales y representantes de la ciudad italiana.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD