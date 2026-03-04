OSE informó que este jueves 5 de marzo se realizarán trabajos programados en la red de distribución de Carmelo, lo que afectará el normal suministro de agua potable en varios barrios de la ciudad.

Según el comunicado, la interrupción está prevista desde las 6.00 hasta las 14.00 y abarcará el área comprendida desde la calle 19 de Abril hacia el arroyo de las Vacas, y desde 18 de julio hasta Wilson Ferreira, 12 de Febrero o Constituyente.

La empresa advirtió que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas realizadas. En caso de inconvenientes posteriores, OSE solicitó comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde celulares.

El aviso agrega que, si se registran malas condiciones climáticas, los trabajos serán suspendidos “hasta nuevo aviso”.