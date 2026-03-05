Un frente frío que avanzará sobre el sur de Brasil durante el fin de semana podría generar, en su etapa previa, tormentas aisladas este viernes en el área comprendida entre Argentina, Uruguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul, según el informe publicado este jueves 5 de marzo por MetSul.

De acuerdo con esa proyección, las tormentas en Uruguay podrían traer lluvias intensas y granizo, además de vientos fuertes en forma aislada.

El reporte indica que el frente frío avanzaría con más fuerza el sábado sobre el sur de Brasil, mientras que para Uruguay el foco del fenómeno, según lo mencionado, está en la posible inestabilidad del viernes asociada a la aproximación del sistema.

