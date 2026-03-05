BUENOS AIRES. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, presentó este miércoles, 4 de marzo de 2026, a Uruguay como un destino “pragmático” y “diversificado” para la inversión ante unos 200 representantes de empresas y autoridades argentinas, en un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el hotel Alvear, en la capital argentina.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Orsi sostuvo que, en un escenario internacional en el que la estabilidad “se ha convertido en un activo estratégico”, Uruguay puede ofrecer previsibilidad a quienes invierten y producen. El mandatario enumeró tres factores que, según dijo, explican esa condición: “estabilidad institucional, fortaleza macroeconómica y cohesión social”.

Acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa, el presidente insistió en el perfil de Uruguay como un país apto para planes que requieren tiempo y continuidad. “Uruguay es un país para proyectos de largo aliento”, afirmó, y vinculó esa apuesta con el aprendizaje, la innovación y la incorporación de tecnología.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En esa línea, Orsi mencionó sectores asociados a recursos naturales —como la producción de alimentos y el desarrollo forestal— como ejemplos de actividades que, en sus palabras, “exigen paciencia, escala y estabilidad”, un mensaje dirigido a un auditorio compuesto mayoritariamente por ejecutivos y referentes del mundo empresarial.

El presidente dedicó, además, un tramo de su intervención a la relación bilateral. Aseguró que el vínculo entre Uruguay y Argentina “trasciende lo comercial” y lo definió como un espacio “productivo y humano” con una historia de integración que forma parte de la identidad económica y cultural de ambos países.