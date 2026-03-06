PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo con la comunicación oficial, la situación comprometía las condiciones de salubridad en el sector y suponía un riesgo para el personal de recolección y para los residentes de la zona.

Ante ese escenario, se dispuso el retiro del recipiente con el objetivo de preservar la higiene urbana, proteger a los trabajadores y mantener en condiciones el espacio público.

En el mismo mensaje, se pidió a los vecinos hacer un uso adecuado de los contenedores y respetar las normas vigentes para la disposición de residuos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD