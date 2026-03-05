PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La carta abierta que los alcaldes del departamento de Colonia dirigieron al ministro del Interior, Carlos Negro, no detalla delitos, zonas ni estadísticas. Su núcleo está en otro lado: fija una definición del problema, identifica una causa principal y concentra la demanda en una medida concreta, más presencia policial mediante más efectivos.

El documento presenta la inseguridad como un deterioro “notorio y sostenido” de la seguridad pública y la vincula de forma directa con la “insuficiente presencia policial en el territorio”. A partir de esa formulación, el texto descarta que se trate de hechos aislados y define la situación como una “problemática estructural” asociada a la falta de personal y recursos humanos.

La carta, firmada por todos los alcaldes del departamento, construye así una posición común. No entra en las particularidades de cada ciudad ni diferencia entre tipos de delitos, contextos sociales o dinámicas territoriales. Por el contrario, unifica el diagnóstico en una secuencia simple: aumento de los hechos delictivos, presencia policial insuficiente y necesidad urgente de más efectivos.

Ese punto es central. El texto no desarrolla un mapa del delito en Colonia, ni discrimina entre hurtos, rapiñas, violencia, microtráfico, conflictos de convivencia o desórdenes urbanos. Tampoco precisa en qué localidades o barrios se concentra el problema ni desde cuándo se agravó. Habla del departamento como un todo y de la población en general, bajo expresiones amplias como “vecinos”, “ciudadanía” y “nuestras comunidades”.

La omisión no es menor. Al no describir fenómenos concretos ni aportar cifras, la carta no se propone probar un diagnóstico con datos, sino instalar un marco político e institucional. Lo que busca es dejar asentado que la inseguridad existe, que no es episódica y que su causa principal está en la carencia de personal policial.

En ese sentido, el documento reduce un problema amplio a una variable específica y administrable. No discute prevención social, consumo problemático, violencia juvenil, exclusión, urbanismo, iluminación, recuperación de espacios públicos o políticas de convivencia. No aparece ninguna referencia a factores sociales o culturales que puedan incidir en las conductas que alteran la vida cotidiana. Todo el peso de la explicación recae sobre la capacidad de control y presencia del Estado.

También resulta significativo lo que la carta hace con las responsabilidades institucionales. Los alcaldes se muestran dispuestos a “colaborar activamente” con el Ministerio del Interior, la Jefatura de Policía de Colonia y las seccionales locales, pero no detallan en qué consistiría esa colaboración. No hay propuestas operativas, medidas de coordinación ni compromisos específicos desde el nivel municipal. La única medida concreta que surge del texto es la solicitud de más policías.

Al mismo tiempo, el documento evita abrir un frente con la conducción policial local. Lejos de cuestionar al jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, los alcaldes destacan su “esfuerzo” y “buena predisposición”. El movimiento es claro: la carta preserva al mando departamental y traslada el centro de la responsabilidad al Ministerio, que es el organismo con capacidad para asignar recursos humanos.

La elección de las palabras también importa. Expresiones como “extrema preocupación”, “clima de creciente inseguridad” y “respuestas inmediatas” elevan el tono de urgencia, pero no agregan precisión sobre la naturaleza del problema. La carta combina percepción y padecimiento cuando afirma que la situación es “percibida y sufrida cotidianamente por la población”. Con esa fórmula, transforma el malestar social en argumento institucional, sin necesidad de abrir una discusión sobre indicadores concretos.

Otra clave del texto está en su capacidad para homogeneizar realidades diversas. Que todos los alcaldes firmen una misma carta no demuestra, por sí solo, que las ciudades del departamento enfrenten idénticas dinámicas delictivas. Lo que demuestra es que hubo una decisión de condensar situaciones distintas en un lenguaje común. Esa unidad se logra por simplificación: cuanto menos se entra en particularidades, más fácil resulta construir una posición conjunta.

La carta, en definitiva, no ofrece una caracterización detallada de la inseguridad en Colonia. Ofrece un encuadre. Dice que hay un problema general, persistente y estructural; dice que la actual dotación policial es insuficiente; y dice que la respuesta debe llegar desde el Ministerio del Interior. Lo que no hace es abrir el problema, desagregarlo o explorar sus múltiples dimensiones.

Por eso, más que un documento para comprender el delito en el departamento, el texto funciona como una pieza institucional para fijar una demanda. Su fuerza no está en la descripción minuciosa de lo que ocurre, sino en la construcción de una idea políticamente eficaz: que la inseguridad en Colonia tiene una causa central, la falta de efectivos, y una respuesta inmediata, reforzar la presencia policial.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD