Foica afirma que el plan será presentado el miércoles 11 de marzo. La planta Establecimiento Colonia viene de semanas marcadas por licencias “por tiempo indeterminado”. La empresa aún no se pronunció públicamente sobre el alcance del recorte.

La multinacional cárnica Marfrig prevé despedir a 150 trabajadores del frigorífico Establecimiento Colonia, en Tarariras (Colonia), como parte de un proceso de reestructura que, según el sindicato, será formalizado el miércoles 11 de marzo. La cifra fue informada por el presidente de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica), Martín Cardozo.

El anuncio se suma a un clima de incertidumbre que ya venía escalando. El 23 de febrero, la empresa envió a personal a licencia por tiempo indeterminado, una decisión comunicada sin un cronograma claro de retorno, según reportes periodísticos y declaraciones sindicales.

Lo que se sabe, hasta ahora

La cifra: 150 puestos, de acuerdo con Foica.

La fecha clave: el miércoles 11 de marzo como instancia de presentación del plan.

El antecedente inmediato: licencias “por tiempo indeterminado” en la planta durante febrero.

Lo que todavía falta (y define el impacto real)

Sin un documento empresarial divulgado, quedan preguntas centrales:

Tipo de desvinculación: si los 150 despidos serían inmediatos , por etapas o parte de una negociación con alternativas (reubicaciones, seguro parcial/rotativo, retiros).

Motivo operativo y económico: qué argumentará Marfrig (costos, turnos, volumen, abastecimiento, mercados).

Por qué el patrón de vuelo importa (la “señal” antes del anuncio)

En conflictos industriales, la secuencia suele decir tanto como el comunicado. En este caso, licencias primero y reestructura después refuerzan la lectura de un ajuste en marcha, sea por recorte de costos o por una reorganización más profunda de la operativa.

Qué sigue ahora

11 de marzo será el punto de inflexión: el contenido del plan —y la reacción sindical— permitirá distinguir si se trata de un recorte coyuntural o de un cambio estructural en la planta.