La investigación comenzó con varias denuncias: faltaban motocicletas y se repetían los robos en comercios de Carmelo. Con el avance de las actuaciones, la Policía de Seccional 3.ª y la Fiscalía Letrada lograron reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a un sospechoso: un adolescente de 16 años.

Tras su detención, el menor fue llevado ante la Justicia, que lo declaró autor penalmente responsable de cuatro infracciones graves a la ley penal. La resolución incluyó los delitos de asociación para delinquir, hurto especialmente agravado y tres delitos de receptación en reiteración real.

Como resultado del fallo, se le impuso una medida socioeducativa por 12 meses. Durante ese período deberá mantener residencia fija, permanecer bajo seguimiento del INAU, cumplir arresto nocturno durante los primeros dos meses y presentarse semanalmente en la seccional de su jurisdicción.

El caso, según la información difundida oficialmente, permitió esclarecer varios hechos denunciados en la ciudad y puso fin a una investigación que se había iniciado tras una seguidilla de ilícitos contra la propiedad.