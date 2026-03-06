Colonia volvió a mostrar su peso en el ciclismo uruguayo. Con respaldo del gobierno departamental y de la federación local, fueron presentados Douglas Giles, Peñarol, Sarandí y Club Ciclista Carmelo, los cuatro equipos que defenderán al departamento en las principales carreras del calendario nacional.

La ceremonia reunió al intendente Guillermo A. Rodríguez, al director de Deportes Diego Berreta y al presidente de la Federación Ciclista de Colonia, Julio Castrillo, en una jornada que combinó apoyo institucional, reconocimiento a deportistas y una reivindicación del lugar que ocupa el ciclismo en la identidad deportiva coloniense.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde la organización se remarcó que Colonia no solo mantiene una fuerte tradición en esta disciplina, sino que además logra proyectarla con presencia concreta en pruebas de máxima exigencia como Rutas de América, la Vuelta Chaná y la histórica Vuelta Ciclista del Uruguay.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Berreta destacó que la apuesta del departamento abarca a todas las disciplinas y valoró especialmente que haya cuatro equipos en competencia nacional, una señal de vigencia y crecimiento. Castrillo, en tanto, elogió el esfuerzo de clubes y dirigentes para sostener estructuras competitivas y remarcó el impulso que han dado los equipos de Colonia en las últimas temporadas.

Uno de los momentos destacados de la actividad fue la entrega de reconocimientos a los clubes y a los ciclistas Lucas Gaday y Andy Devotto, campeón nacional júnior, en una instancia que también sirvió para visibilizar el presente y el futuro del ciclismo departamental.

En el tramo final del acto, Rodríguez apeló a la memoria histórica del deporte local al mencionar a Atilio François, emblema de Carmelo y figura mayor del ciclismo uruguayo. Después, trasladó ese legado al presente: habló del sacrificio que exige este deporte, del valor del trabajo colectivo y del compromiso de la comuna para acompañar a los equipos a lo largo de la temporada.

Como cierre simbólico, el intendente entregó una bandera institucional para que los clubes representen a Colonia en cada competencia del calendario nacional.