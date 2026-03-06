En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Carmelo realizará una actividad de reconocimiento a ocho mujeres carmelitanas por su compromiso, trayectoria y aporte a la comunidad.

La instancia se llevará a cabo el lunes 9 de marzo, a las 20.00, en el Teatro Uamá, según informó el gobierno local.

La convocatoria apunta a destacar el trabajo, la dedicación y la huella que muchas mujeres dejan cada día en la ciudad, a través de distintas tareas y trayectorias vinculadas a la vida social y comunitaria.

El reconocimiento se inscribe en las actividades organizadas en torno a una fecha de alcance internacional, que cada año pone el foco en los derechos de las mujeres, su participación en la vida pública y los desafíos aún pendientes en materia de igualdad.

Con esta actividad, el Municipio de Carmelo abrirá un espacio de visibilización y homenaje a mujeres de la ciudad cuya labor ha tenido impacto en la comunidad.

Datos de la actividad

Qué: reconocimiento a ocho mujeres carmelitanas

Cuándo: lunes 9 de marzo, 20.00

Dónde: Teatro Uamá

Organiza: Municipio de Carmelo