Carmelo quedó comprendido en el plan de la Intendencia de Colonia para combatir el picudo rojo, una de las principales amenazas para las palmeras en Uruguay. Según informó la comuna en datos recogidos por Montevideo Portal, en nuestra ciudad fueron tratadas 54 palmeras dentro de una intervención departamental que alcanzó a 822 ejemplares.

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De acuerdo con el balance oficial, la efectividad del tratamiento superó el 90% en las palmeras intervenidas. El método aplicado combina endoterapia —inyección directa en la palmera— con control biológico mediante hongos, en una estrategia que apunta a reducir el uso de químicos y a contener el avance de la plaga.

La directora de Paseos Públicos, Andrea Maddalena, señaló que el trabajo se desarrolla por etapas y con seguimiento continuo, especialmente en plazas, parques y otros espacios públicos. En todo el departamento, 761 palmeras tratadas presentan actualmente una sanidad considerada buena, mientras que siete permanecen afectadas y 54 fueron declaradas irrecuperables.

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Carmelo aparece así entre las localidades incluidas en una campaña que, de acuerdo con los datos oficiales, viene mostrando resultados alentadores en el control de la plaga.