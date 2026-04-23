La Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia abrió una convocatoria dirigida a artistas y compañías de distintas disciplinas para conformar la programación de Vacaciones de Julio y del Mes de la Niñez, que se desarrollará en agosto de 2026. La iniciativa apunta a reunir espectáculos pensados para público infantil y familiar, con propuestas capaces de circular por diferentes espacios del departamento.

La convocatoria está orientada a creadores y elencos de teatro, música, danza, circo, títeres, narración y magia, entre otras expresiones artísticas. Según se informó, el objetivo es construir una agenda variada, inclusiva y de calidad, que acerque el arte y la cultura a niños, niñas y familias en varias localidades de Colonia.

Una programación para distintos territorios

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Uno de los ejes de la convocatoria es la posibilidad de adaptar los espectáculos a escenarios diversos. La Dirección de Cultura busca propuestas que puedan presentarse tanto en salas como en plazas y centros culturales, con el fin de ampliar el alcance territorial de las actividades y favorecer el acceso del público en distintos puntos del departamento.

Ese criterio no solo amplía las posibilidades de circulación de las obras, sino que también refuerza una lógica de descentralización cultural, habitual en las programaciones públicas orientadas a públicos infantiles y comunitarios.

Qué deben presentar los artistas

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Las personas o colectivos interesados deberán enviar una propuesta que incluya una breve descripción del espectáculo, su duración y sus necesidades técnicas, además de los datos de contacto del responsable.

La convocatoria establece, además, una condición administrativa indispensable: contar con un medio de cobro que permita la facturación, ya sea mediante boleta o a través de una institución de intermediación, como Agremiarte o AUDEM, entre otras opciones habilitadas.

Plazo y forma de envío

Las propuestas podrán presentarse hasta el 29 de mayo de 2026 inclusive. El envío deberá realizarse por correo electrónico, con el asunto: “Convocatoria Espectáculo Niñez 2026”, dirigido a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia.

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Con esta apertura, la Intendencia pone en marcha una nueva etapa de planificación de su agenda cultural para públicos infantiles, en un calendario que cada año concentra buena parte de la oferta artística para las familias durante el receso invernal y agosto, mes especialmente vinculado a las actividades para la niñez.

Datos clave de la convocatoria