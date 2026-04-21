La Fiscalía de Adolescentes de 3er turno logró la condena en proceso abreviado de un adolescente por una infracción grave a la ley penal, luego de que realizara inscripciones intimidatorias en el baño de un centro educativo de Montevideo.

Según informó Fiscalía, el caso se vinculó a mensajes escritos con la frase “mañana tiroteo”, considerada una amenaza con circunstancias agravantes especiales.

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Como resultado del proceso, se dispuso una medida socioeducativa no privativa de libertad. El adolescente deberá cumplir un régimen de libertad asistida bajo supervisión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).

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La resolución judicial cierra una investigación sobre un episodio ocurrido en el ámbito educativo y que derivó en la actuación de la Justicia especializada en adolescentes.