La Intendencia de Colonia aseguró que los tratamientos aplicados contra el picudo rojo en palmeras del ornato público muestran una efectividad cercana al 100%, en el marco de una estrategia que combina continuidad técnica, prevención y control biológico.

La evaluación fue presentada este miércoles 22 en la Plaza 25 de Agosto, donde autoridades departamentales y técnicos detallaron el avance del operativo, iniciado tras la detección del primer foco en el Parque Ferrando de Colonia del Sacramento. Según explicó la ingeniera Andrea Maddalena, asesora de Paseos Públicos, el plan comenzó con endoterapia y luego incorporó una inoculación con hongos, desarrollada a partir de investigaciones encabezadas por la doctora Alda Rodríguez.

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La comuna priorizó plazas y parques, con intervenciones en unas 800 palmeras Phoenix canariensis. El procedimiento, de carácter preventivo y ambientalmente amigable, se ejecuta en tres etapas; la segunda acaba de finalizar en condiciones de humedad consideradas más favorables.

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El este del departamento concentra la mayor afectación. Maddalena advirtió, además, que la Intendencia no tiene competencia sobre rutas y caminos nacionales, donde la coordinación con la administración central no llegó con la anticipación deseada. Para casos en predios privados, la comuna recomendó consultar por asesoramiento técnico.