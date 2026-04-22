La reacción de Educación Secundaria ante las pintadas y amenazas aparecidas en distintos liceos del país deja una señal clara: las autoridades ya no leen estos episodios como hechos aislados ni como simples bromas de mal gusto. La reunión entre la coordinación inspectiva y el equipo de Comunidades Educativas Seguras del Ministerio del Interior confirma que el sistema decidió tratar el problema en dos planos al mismo tiempo: seguridad e intervención educativa.

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Ese doble enfoque es, justamente, el dato más importante. La respuesta no quedó limitada a la denuncia policial ni al refuerzo preventivo. Secundaria también resolvió involucrar a la Sala Nacional de Directores y a la Sala de Directores de Montevideo, en un intento por ordenar criterios, fortalecer el manejo institucional de cada caso y evitar respuestas improvisadas frente a situaciones que alteraron la vida cotidiana de los centros.

La decisión de ANEP de volver a pasar lista y contabilizar faltas va en la misma dirección. Después de varios días en los que las amenazas obligaron a flexibilizar rutinas, el mensaje oficial fue que los centros deben seguir funcionando y que la normalidad no puede quedar rehén del miedo ni de la viralización. Esa medida tiene una lectura administrativa, pero también política: el sistema educativo procura recuperar autoridad sin negar la gravedad de lo ocurrido.

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El trasfondo del problema parece ir más allá de cada pintada puntual. En los últimos días, distintos medios reportaron amenazas en decenas de centros y las autoridades señalaron que varios episodios podrían estar vinculados a una lógica de imitación, alentada por la circulación en redes y por antecedentes recientes en otros países de la región. En Chile y Argentina, por ejemplo, también se registró una ola de mensajes de este tipo, con suspensión de clases y activación de protocolos.

Por eso la clave de esta etapa no será solo identificar responsables, aunque eso también importa y ya derivó en actuaciones judiciales sobre algunos casos. La cuestión de fondo será si Secundaria logra impedir que la amenaza se convierta en lenguaje habitual dentro de los liceos. Allí aparece el verdadero desafío: sostener la seguridad sin transformar a los centros en espacios dominados por la sospecha, y reforzar la convivencia sin caer en respuestas puramente punitivas.

En ese equilibrio se juega más que una coyuntura. Lo que está en discusión no es solo cómo reaccionar ante una amenaza, sino cómo preservar al liceo como lugar de aprendizaje, convivencia y cuidado en un tiempo en que la violencia también circula como consigna, como provocación y como gesto de impacto inmediato.