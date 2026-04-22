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HELSINKI – UPM-Kymmene Corporation anunció que el próximo miércoles 29 de abril de 2026 hará públicos los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio (Q1 2026). El informe estará disponible en el sitio web oficial de la compañía entre las 09:30 y las 10:00 EEST (hora de Europa del Este).

Tras la divulgación de los datos, la cúpula directiva de la empresa liderará una instancia de análisis dirigida a inversores y analistas. La conferencia, que se llevará a cabo en inglés, contará con la participación del Presidente y CEO, Massimo Reynaudo, y el Director Financiero (CFO), Tapio Korpeinen.

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