Uruguay podría tener a comienzos de la próxima semana su primer episodio de frío más marcado de este otoño, en un contexto regional dominado por el avance de una masa de aire frío impulsada por un ciclón extratropical en el Atlántico Sur. Según MetSul, el sistema no sería de gran intensidad, pero sí lo bastante fuerte como para provocar un descenso sensible de la temperatura en el sur del continente.

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En el caso uruguayo, el enfriamiento se perfila como breve y más visible entre el lunes 27 y el martes 28, antes de un rápido repunte térmico durante la segunda mitad de la semana. Esa evolución coincide con el pronóstico de Inumet para el Área Metropolitana, donde se prevén 9°C de mínima y 16°C de máxima el lunes 27, y 11°C y 19°C el martes 28.

Más que una irrupción invernal plena, lo que muestran por ahora los pronósticos es una señal temprana de cambio estacional. MetSul advierte que el aire frío se desplazará rápido hacia el océano, por lo que el episodio tendría corta duración.

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Para Uruguay, eso significa que el dato principal no sería un evento extremo, sino el contraste con las jornadas más templadas de estos días. Si las proyecciones se mantienen, el país entrará en la próxima semana con mañanas más frías, viento del sector sur o suroeste y temperaturas más acordes a fines de abril.