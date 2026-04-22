El Congreso de Intendentes celebrará este jueves 23 de abril su 12ª Sesión Plenaria en la sede ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal, con una agenda centrada en asuntos de gestión institucional, educación, financiamiento y descentralización.

La sesión comenzará a las 10.00 y se extenderá hasta el mediodía. El primer punto del orden del día será la aprobación del acta de resoluciones correspondiente a la plenaria de marzo.

Luego, la Mesa presentará un informe que incluirá el Proyecto de Acuerdo SUCIT, vinculado al Sistema Único de Cobros de Ingresos Territoriales, así como los aportes realizados por el Congreso al proyecto de ley sobre competitividad que se encuentra a estudio en el Parlamento.

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También se pondrá a consideración el informe de la Comisión de Seguimiento del Sucive. En el plano institucional, los intendentes tratarán además la designación de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización para este año, junto con una propuesta para definir la presidencia de ese ámbito.

Uno de los principales momentos de la jornada está previsto para las 11.00, cuando el Congreso reciba en audiencia al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. El encuentro permitirá abordar temas de política educativa con incidencia departamental y avanzar en la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales.

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Mahía asistirá acompañado por la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, y por el director general del ministerio, Carlos Varela Ubal.

Sobre el cierre de la sesión, a las 11.45, los intendentes mantendrán un encuentro con un representante de la CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, en una instancia orientada al intercambio sobre financiamiento y proyectos de desarrollo regional.

La jornada se presenta así como un nuevo espacio de coordinación intergubernamental, con una agenda que combina temas administrativos con asuntos estratégicos para la gestión y el desarrollo de los departamentos.