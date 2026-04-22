La negociación tripartita convocada para este miércoles a las 9.00 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aparece como un punto de inflexión en el conflicto abierto en el Frigorífico Tarariras. A la mesa llegarán los trabajadores nucleados en la Asociación Laboral y Personal de Establecimiento Colonia (Alpec), representantes del grupo Marfrig y autoridades del gobierno, en un escenario marcado por la desconfianza y por el rechazo casi unánime que la plantilla expresó semanas atrás ante la propuesta de reestructura empresarial.

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El eje del diferendo no es menor. La empresa planteó una reducción de 115 puestos en distintas áreas de la planta, entre ellas despostado, faena, vaciado, anexos, calderas, sala de máquinas, limpieza y carga. Aunque el diseño inicial prevé retiros voluntarios con incentivos económicos y deja por ahora afuera los despidos obligatorios, el alcance del ajuste encendió la alarma sindical, sobre todo porque la propuesta también incluye revisar beneficios laborales ya vigentes.

La cita en el ministerio no solo pondrá a prueba la viabilidad de esa reestructura. También medirá la capacidad de las partes para reconstruir un mínimo marco de confianza. En la previa, Alpec denunció la circulación de mensajes anónimos que, según afirmó, hablan de eventuales despidos y rebajas salariales. Para el sindicato, esas comunicaciones contradicen lo expuesto formalmente por la empresa ante las autoridades y agregan un factor de presión en un proceso ya tensionado.

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Ese elemento no es accesorio. En conflictos laborales de este tipo, la disputa no se limita al contenido de una propuesta: también abarca la forma en que se comunica. Cuando los canales informales ganan espacio, la negociación se debilita, porque los trabajadores interpretan que el margen real de afectación puede ser mayor que el admitido en la instancia oficial. En ese clima, cualquier intento de acuerdo se vuelve más difícil.

La empresa, por su parte, llega a la negociación con el desafío de convencer de que su plan responde a una necesidad de reorganización y no al inicio de una poda más amplia. El sindicato, en cambio, buscará frenar una reducción que considera excesiva y defender tanto el empleo como las condiciones conquistadas. Entre ambas posiciones, el gobierno tendrá que oficiar no solo como mediador, sino también como garante de que lo discutido en la mesa coincida con lo que después se aplique en la planta.

Lo que ocurra este miércoles puede definir más que el futuro inmediato de 115 trabajadores. También puede marcar el tono de una relación laboral que hoy aparece seriamente erosionada. Si la reunión logra encauzar el diálogo, abrirá una ventana para rediscutir el alcance de la reestructura y sus condiciones. Si fracasa, el conflicto ingresará en una fase más áspera, con mayores costos para la empresa, para los trabajadores y para una comunidad que sigue de cerca el desenlace.

En Tarariras, por eso, la discusión no se reduce a números ni a organigramas. Lo que está en juego es el modo en que una reestructura de fuerte impacto social se procesa en un ámbito formal de negociación o se desborda por la vía de los hechos consumados. Ese será, en definitiva, el verdadero examen de la instancia convocada en el Ministerio de Trabajo.