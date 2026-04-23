La Intendencia de Colonia informó que este jueves comenzarán los trabajos de intervención en calle Mortalena, en el marco de un plan de mejora de la vialidad urbana en la ciudad.

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Durante esta semana se llevarán adelante tareas de bacheo, con una operativa por tramos y cortes parciales de circulación, por lo que se solicita precaución a quienes transiten por la zona.

Según lo previsto, la próxima semana la intervención continuará con la colocación de carpeta asfáltica a lo largo de toda la extensión de la calle, en una obra que apunta a mejorar las condiciones de circulación y el estado general de la vía.

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Desde la comuna se recomienda a vecinos y conductores atender la señalización dispuesta en el lugar mientras se desarrollen los trabajos.