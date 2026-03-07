El Municipio de Carmelo y la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Paseos Públicos, continúan con trabajos de acondicionamiento en Playa Seré, en el marco de un plan de intervención sobre ese espacio público.

Según se informó, sobre la calle Grito de Asencio se realizó la plantación de 61 lapachos rosados. Además, en los nuevos sectores de estacionamiento para la playa fueron plantados 28 fresnos, 29 timbó y 9 plátanos.

Las acciones forman parte de una planificación que prevé la incorporación de nuevos estacionamientos, juegos infantiles y nuevas plantaciones.

De acuerdo con lo comunicado, la intervención apunta a ampliar y ordenar el uso del predio, así como a incorporar más superficie arbolada en una de las zonas de acceso a Playa Seré.