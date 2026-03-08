En Carmelo, las mujeres están en todas partes. Están donde a veces no se las mira. En la primera luz del día, cuando una persiana se levanta antes que el resto de la ciudad. En la cocina donde ya hierve el agua mientras todavía queda sueño en la casa. En la moto que cruza apurada una esquina. En la maestra que ordena cuadernos. En la enfermera que mide silencios, dolores y temperaturas. En la mujer que abre un comercio. En la que acomoda una mesa. En la que limpia. En la que cuida. En la que vende. En la que estudia. En la que vuelve tarde. En la que cría sola. En la que sostiene a otros mientras nadie le pregunta cómo viene sosteniéndose ella.

Carmelo, para muchos, es una ciudad apacible. Y acaso lo sea. Una ciudad de ritmos conocidos, de distancias cortas, de nombres repetidos, de esquinas familiares, de rutinas que parecen dulces vistas desde afuera. Pero la calma de una ciudad no siempre dice toda la verdad de quienes la habitan. Hay sosiegos que esconden fatiga. Hay normalidades que tapan desigualdades. Hay costumbres tan arraigadas que terminan pareciendo naturales, y por eso mismo dejan de ser interrogadas.

En esa vida de todos los días, tan visible y tan invisible al mismo tiempo, están las mujeres carmelitanas. No como una estampa. No como una postal amable para una fecha del calendario. No como una celebración vacía que por un día las nombre para volver a olvidarlas al siguiente. Están como están las cosas decisivas: sosteniendo el mundo mientras el mundo, muchas veces, sigue hablando de otra cosa.

Mirarlas exige una atención distinta. Exige apartarse del saludo automático, del lugar común, del gesto aprendido. Exige reconocer que el 8 de marzo no nació como una flor en una mesa ni como una consigna liviana para redes sociales. Nació de una herida histórica, de una rebelión, de una necesidad urgente. En Petrogrado, en 1917, miles de mujeres salieron a la calle a reclamar pan, trabajo y el fin de la guerra. No pedían un homenaje: pedían condiciones para vivir. No buscaban ornamento: buscaban justicia. Lo que después sería recordado como Día Internacional de la Mujer tiene, en su raíz, esa materia: hambre, coraje, historia, conflicto.

Desde aquella escena lejana hasta esta ciudad a orillas del río hay, en apariencia, un mundo entero. Y sin embargo no tanto. Porque también aquí, en otra escala, en otro idioma de la vida cotidiana, las mujeres siguen disputando tiempo, reconocimiento, salario, espacio, autoridad, descanso, escucha. Siguen empujando puertas que a veces se abren y a veces no. Siguen negociando con una cultura que aún les pide más de lo que devuelve. Siguen haciendo, además de su trabajo, ese otro trabajo no siempre contado: el de organizar la vida, amortiguar el dolor, recordar lo que falta, prever lo que viene, cuidar lo que se rompe.

Hay una economía íntima de la ciudad que funciona sobre sus hombros. Una economía del cuidado, de la presencia, de la disponibilidad, de la paciencia. Una trama casi siempre descripta como natural, como si hubiera nacido sola, como si no costara cuerpo, tiempo, juventud, cansancio, renuncias. Pero nada de eso es natural. Es historia. Es distribución desigual de cargas. Es una pedagogía vieja que enseñó durante siglos quién debía hacerse cargo de qué. Y aunque muchas cosas cambiaron, aunque las mujeres conquistaron espacios, profesiones, voz pública, estudio, independencia y visibilidad, persiste todavía una exigencia silenciosa: que además de todo sigan pudiendo con todo.

En ciudades como Carmelo esa tensión se percibe de una manera particular. Porque aquí la cercanía también observa. Aquí la comunidad acompaña, pero también clasifica. Aquí el rumor puede ser una forma de vigilancia. Aquí la tradición a veces cobija y a veces aprieta. Aquí todavía sobreviven ideas sobre cómo debe ser una mujer, cómo debe hablar, cómo debe maternar, cómo debe amar, cómo debe envejecer, cuánto debe soportar, qué ambiciones le quedan bien y cuáles todavía incomodan.

Por eso mirar a las mujeres carmelitanas en serio implica también mirar las formas discretas del mandato. La exigencia de ser siempre amables, siempre eficientes, siempre disponibles, siempre enteras. La obligación de no fallar. La costumbre de postergarse. La culpa cuando eligen para sí. La sospecha cuando ocupan lugares de decisión. La necesidad de demostrar dos veces lo mismo. La violencia, incluso cuando no grita. La desigualdad, incluso cuando se disfraza de costumbre.

En ese punto, las intuiciones de pensadores contemporáneos ayudan a leer esta época. Éric Sadin ha descrito un mundo donde la vida es crecientemente administrada, medida, expuesta, capturada por dispositivos que modelan conductas. Byung-Chul Han, por su parte, ha mostrado cómo la exigencia contemporánea ya no opera sólo a través de la prohibición, sino a través del rendimiento, de la autoexplotación, de la presión por producir, mostrarse y responder siempre. Ese clima del tiempo también atraviesa a las mujeres de ciudades pequeñas. Porque además del trabajo, además de la casa, además del cuidado, además de las luchas históricas, ahora también se les exige imagen, presencia, disponibilidad digital, compostura emocional, capacidad de sobreponerse, de seguir.

La mujer contemporánea no carga sólo con viejas desigualdades: carga también con nuevas fatigas. Debe ser competente, sensible, autónoma, maternal si lo desea, deseable si así lo dicta el mercado, resiliente, fuerte, ordenada, y al mismo tiempo no demasiado firme para no incomodar. La época produce una crueldad tersa: pide intensidad sin pausa, logros sin costo visible, belleza sin tiempo, entereza sin derecho al derrumbe.

Frente a eso, el reconocimiento no puede ser un gesto vacío. Reconocer no es decorar. Reconocer es ver. Y ver de verdad siempre altera algo.

Ver a la mujer que se levanta temprano para que otros lleguen a tiempo. Ver a la docente que forma generaciones y vuelve a su casa a seguir trabajando. Ver a la mujer que atiende en un comercio con una cortesía que no siempre recibe de vuelta. Ver a la profesional que debe demostrar competencia donde a un varón se le supone. Ver a la madre sola. Ver a la hija que cuida. Ver a la abuela que sigue siendo columna vertebral de una familia entera. Ver a la adolescente que empieza a nombrar lo que antes se callaba. Ver a la mujer que dejó de pedir permiso. Ver también a la que no pudo todavía. Ver a la que lucha por salir de una violencia. Ver a la que construyó una trayectoria en silencio. Ver a la que estudió de noche. Ver a la que perdió oportunidades. Ver a la que gana espacios. Ver a la que no entra en ningún molde y por eso mismo enseña algo nuevo sobre la libertad.

Quizá de eso se trate, finalmente, este día: no de celebrar, sino de afinar la mirada.

Platón, en uno de sus diálogos, comparaba la inspiración con la piedra de Heraclea: una fuerza que imanta y forma cadenas de entusiasmo. Los poetas, decía, van de un lado a otro como abejas en los jardines de las musas, recogiendo miel. Y Rilke escribió que somos las abejas de lo invisible, que libamos la miel de lo visible para guardarla en la gran colmena dorada de lo invisible. Tal vez una nota como esta sólo pueda aspirar a eso: a recoger algo de esa miel dispersa en la vida cotidiana de las mujeres de Carmelo. No para idealizarlas. No para volverlas símbolo puro. Sino para decir que ahí, en lo que a menudo pasa por normal, hay una densidad humana inmensa.

Porque las mujeres no son una nota al pie del mundo. Han sido y son una de sus fuerzas centrales. Lo fueron en las calles de Petrogrado cuando la historia parecía cerrada y ellas la abrieron. Lo son en cada ciudad donde siguen reclamando lo que corresponde. Lo son en Carmelo, donde la vida diaria lleva muchas veces su pulso, su inteligencia práctica, su sensibilidad, su resistencia, su manera de reparar, de insistir, de reinventar.

No hay que ponerlas en un pedestal. Hay que poner la mirada a su altura.

A su altura están sus logros, visibles en las aulas, en la salud, en los oficios, en el comercio, en la cultura, en la política, en la gestión, en los emprendimientos, en los hogares, en las organizaciones, en la creación. A su altura están también sus tensiones: el reparto desigual, la fatiga, la violencia, la exigencia, la sospecha, el peso histórico de las obligaciones heredadas. Reconocer una cosa sin la otra sería falsear la escena.

El 8 de marzo, entonces, no pide aplausos. Pide honestidad. Pide memoria. Pide lenguaje. Pide una sensibilidad capaz de no simplificar. Pide preguntarse de qué manera se organiza una ciudad, quiénes cargan con sus tareas invisibles, quiénes tienen derecho al tiempo propio, quiénes pueden equivocarse sin ser juzgadas, quiénes son escuchadas cuando hablan, quiénes son creídas cuando denuncian, quiénes llegan y quiénes quedan siempre a mitad de camino.

En una ciudad como esta, donde tantas veces las cosas parecen sabidas de antemano, conviene volver a mirar. Las mujeres carmelitanas no necesitan una celebración de ocasión. Necesitan —merecen— una sociedad que las reconozca más allá de la costumbre, una comunidad que lea en sus trayectorias no una extensión natural del deber sino una historia de trabajo, de deseo, de inteligencia y de lucha.

Quizá la mejor forma de nombrarlas hoy sea esa: como parte decisiva de la verdad de Carmelo.

No como excepción. No como adorno. No como fecha.

Como verdad.