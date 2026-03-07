PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo ya tiene sobre la mesa su Programa Operativo Anual (POA) 2026. El documento fija prioridades, ordena obras y distribuye una partida total de $ 17.341.252 entre infraestructura vial, recuperación de espacios públicos, saneamiento, gestión ambiental, actividades y apoyo institucional. Pero en el territorio el problema ya no pasa solo por lo que está escrito, sino por cuándo podrá empezar a ejecutarse.

Fuentes del Municipio señalaron a Carmelo Portal que existe preocupación por los plazos con los que se viene procesando la planificación en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Según indicaron, el trámite avanza con lentitud y hoy el foco está puesto en un punto concreto: la exigencia de presentar antes el plan quinquenal para luego votar el plan anual.

La inquietud no es menor. En la arquitectura de gestión municipal, el POA no es una formalidad: es la herramienta que baja a tierra las prioridades del año y permite transformar una previsión presupuestal en obras, compras, intervenciones y cronogramas. La propia OPP y el Congreso de Intendentes vienen trabajando este año en jornadas de apoyo a la planificación del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, con foco en la Planificación Quinquenal Municipal, el Plan Operativo Anual y los compromisos de gestión.

Ese contexto explica la tensión que aparece en municipios como Carmelo. La OPP sostiene que este ciclo busca fortalecer la planificación y la gestión municipal, mientras que en el plano local empieza a instalarse otra preocupación: que la secuencia administrativa termine empujando hacia adelante decisiones que, a juicio de actores del territorio, ya deberían estar encaminadas.

El punto político de fondo es ese. Cuando los tiempos de aprobación se estiran, no solo se demora un expediente: también se vuelve incierto el calendario de obras, se condiciona la capacidad de ejecución del municipio y se comprime el margen para cumplir con lo proyectado.

En Carmelo, el debate ya no está en las prioridades del POA 2026. Está en si los tiempos del sistema permitirán que esas prioridades salgan del papel. El propio alcalde Luis Pablo Parodi señaló a nuestro medio «me preocupa mucho poder cumplir el POA 2026 con los tiempos de la OPP.»