La iniciativa convocó a las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol y a autoridades policiales de varios continentes a realizar una señal visible de conmemoración mediante la iluminación de edificios vinculados a la seguridad pública. En el caso uruguayo, fueron iluminadas de azul la sede central del Ministerio del Interior, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, además de otras dependencias. A su vez, el Palacio Legislativo se sumó a la conmemoración durante la noche del 6 de marzo.

La campaña internacional comenzó el 7 de enero de 2026 y se extendió durante dos meses. Según Interpol, el cierre fue fijado para el 7 de marzo, fecha en la que distintos países realizaron homenajes, minutos de silencio e intervenciones públicas. La sede del Secretariado General del organismo también fue iluminada de azul y mantuvo sus banderas a media asta los días 6 y 7.

En ese marco, Uruguay participa además en el Proyecto Vanguard B, una iniciativa vinculada a la cooperación policial internacional. El programa, liderado por la Dirección de Comunicaciones de Interpol Francia, cuenta con la participación de la Oficina Central Nacional de Uruguay en representación de la Policía Nacional.

