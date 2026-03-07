El Gobierno anunció la ejecución de un programa nacional de iluminación de canchas de fútbol infantil, con alcance en todo el país y foco en el uso deportivo y comunitario de esos espacios.

La iniciativa, presentada por el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General el 2 de marzo, será instrumentada por la Secretaría Nacional del Deporte (SND). Según explicó el secretario Alejandro Pereda, el proyecto busca mejorar las condiciones de práctica para niñas y niños y ampliar el uso de las canchas como espacios de encuentro en los barrios.

La SND informó que el plan se encuentra en etapa de coordinación y que contará con apoyo de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), que relevó la situación de iluminación en más de 600 instituciones. Ese diagnóstico servirá para definir las prioridades de la primera fase. UTE, en tanto, estará a cargo de la instalación de los sistemas lumínicos.

De acuerdo con lo informado, la implementación considerará criterios territoriales y sociales, con prioridad para instituciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Pereda señaló que la iluminación permitirá extender horarios de entrenamiento, en particular durante el invierno, cuando la luz natural reduce las posibilidades de uso luego del horario escolar. También indicó que facilitará una mejor organización de la actividad en períodos de altas temperaturas.

Además, la SND pondrá en marcha en los próximos días el programa Más Deportes, Más Experiencias Educativas, en coordinación con ANEP, para ampliar el tiempo educativo en escuelas de los primeros quintiles mediante actividades deportivas y alimentación.