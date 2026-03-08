La Parroquia Nuestra Señora del Carmen realizará una venta de paella valenciana a beneficio de las obras en Pompeya el próximo domingo 12 de abril, desde las 12 horas.

La actividad fue anunciada a través de dos piezas de difusión en las que se informa que el valor del ticket será de 350 pesos y que lo recaudado estará destinado a colaborar con las obras que se llevan adelante en Pompeya.

Según se detalla en la convocatoria, los tickets pueden adquirirse en la oficina parroquial, ubicada en 19 de Abril 383, en el Archivo y Museo del Carmen y en el taller mecánico Marcelo Pisciottano.

Los organizadores también informaron que habrá servicio de delivery, lo que permitirá retirar o recibir las porciones sin necesidad de concurrir al lugar.

La propuesta combina un clásico de la gastronomía con un fin solidario y apunta a reunir apoyo para una causa concreta de la comunidad parroquial. La jornada se desarrollará en un clima de colaboración, con la paella como centro de una actividad pensada para recaudar fondos y acompañar las obras en marcha.