PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Carmelo, a enero de 2026, hay un solo Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) habilitado por el Ministerio de Salud Pública: La Merced, ubicado en 19 de Abril 601, con 15 plazas. Así surge del listado oficial de establecimientos habilitados en el país, actualizado por el MSP en enero de 2026.

Ese dato ubica a Carmelo en una situación concreta dentro del sistema formal de cuidados residenciales para personas mayores: la habilitación completa vigente alcanza a un solo centro en la ciudad, al menos en el registro oficial publicado por el ministerio.

La normativa que regula este proceso es el Decreto N.º 356/016, que establece tres etapas para la habilitación de un ELEPEM: certificado de registro ante el MSP, certificado social emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y constancia de habilitación final otorgada por el MSP. El listado de habilitados corresponde a los establecimientos que completaron esas exigencias y reúnen las condiciones previstas por ambos organismos.

En cambio, en el listado oficial de ELEPEM con certificado de registro, actualizado al 7 de marzo de 2024, aparecen en Carmelo Hogar de Ancianos Aida Arce y La Merced. En ese mismo documento también figura La Armonía. En el PDF oficial consultado se confirma la presencia de Aida Arce en Carmen 274 y el pasaje de esta etapa intermedia del proceso para establecimientos del departamento, mientras que la habilitación final vigente a enero de 2026 en Carmelo sólo alcanza a La Merced.

La diferencia entre ambos listados no es menor. Tener certificado de registro no equivale a contar con habilitación final. El registro acredita una primera instancia ante el MSP; la habilitación supone haber completado además el certificado social del Mides y la constancia final sanitaria. Por eso, al leer la situación de Carmelo, el dato central es que la ciudad tiene más de una institución dentro del circuito regulatorio, pero sólo una con habilitación plena vigente en el listado oficial más reciente.

Desde el punto de vista informativo, esa realidad muestra tres cosas. Primero, que existe oferta residencial formal habilitada, pero concentrada en un único establecimiento. Segundo, que hay antecedentes de otros centros que al menos alcanzaron la etapa de registro, lo que indica presencia institucional previa dentro del sistema regulado. Y tercero, que entre el registro y la habilitación final hay un filtro administrativo, social y sanitario que reduce el número de establecimientos que llegan a la nómina definitiva.

Con los documentos oficiales hoy disponibles, la foto de Carmelo es esa: una ciudad con un solo ELEPEM habilitado por el MSP a enero de 2026, La Merced, con 15 plazas, y con otros antecedentes de establecimientos inscriptos en etapas previas del proceso regulatorio.

Documentos consultados:

file:///C:/Users/urugu/Downloads/ELEPEM%20HABILITADOS%2013-2-2026.pdf

file:///C:/Users/urugu/Downloads/ELEPEM%20CERTIFICADOS%207-3-2024.pdf