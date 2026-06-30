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La Justicia de Familia dispuso que el niño de 11 años que efectuó el disparo que causó la muerte de otro menor de 12 años en Rosario, departamento de Colonia, quede bajo amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La medida también alcanza a su hermano de 13 años, mientras se evalúa la situación familiar y las condiciones de cuidado.

El caso ocurrió el domingo, sobre las 17:00, cuando el menor habría manipulado el arma de reglamento de su madre, funcionaria policial. Según informó Subrayado, de acuerdo con el fiscal Hugo Pereira, la víctima fue trasladada en ambulancia a una mutualista, donde recibió asistencia, pero murió debido a la gravedad de la herida.

La presidenta del INAU, Claudia Romero, señaló que la institución fue informada tras el hecho y que, por resolución judicial, los niños permanecerán bajo amparo hasta que se complete el análisis técnico. Luego, la Justicia resolverá si regresan con su familia o si continúan en un hogar del organismo.

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Paralelamente, la Jefatura de Policía de Colonia abrió una investigación administrativa de urgencia. El jefe de Policía, Paulo Costa, indicó que el procedimiento podría derivar en un sumario y sostuvo que el caso está en la órbita del Juzgado de Familia, ya que no hay imputación penal por tratarse de menores.

La investigación busca determinar las circunstancias del acceso al arma y eventuales responsabilidades de los adultos a cargo. El episodio generó preocupación institucional por el avance de la violencia y sus efectos sobre niños y adolescentes.