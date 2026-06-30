El Poder Ejecutivo estableció los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del 1.º de julio de 2026. La resolución dispone una baja en los principales productos de venta al público: nafta Súper 95, gasoil 50S y supergás.

De acuerdo con la información oficial, la nafta Súper 95 pasará de $ 93,36 a $ 88,67 por litro, lo que representa una reducción de $ 4,69, equivalente a 5%. En el caso del gasoil 50S, el precio bajará de $ 61,76 a $ 58,68 por litro, con una disminución de $ 3,08, también equivalente a 5%.

El supergás tendrá una baja mayor en términos porcentuales. El precio por kilo pasará de $ 101,26 a $ 93,56, una reducción de $ 7,70, equivalente a 7,6%. Con ese nuevo valor, la recarga de una garrafa de 13 kilos bajará $ 100,10: pasará de $ 1.316,38 a $ 1.216,28.

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El comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Industria, Energía y Minería señala que desde abril el Poder Ejecutivo venía aplicando una política de amortiguación frente al impacto de los precios internacionales del petróleo, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente. Ahora, ante una reversión de ese shock internacional, el gobierno mantiene el criterio de seguimiento mensual de los ajustes tarifarios.

La definición toma como referencia el sistema vigente de fijación de precios, que considera el Precio de Paridad de Importación informado mensualmente por la URSEA. El gobierno aclaró que, para analizar la evolución del precio final al público, no alcanza con observar únicamente el valor internacional del combustible, ya que también inciden otros componentes como distribución, impuestos y mecanismos de ajuste o estabilización.

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La baja corta una secuencia de tres meses consecutivos de aumentos registrados en abril, mayo y junio. El nuevo esquema regirá durante julio y será revisado nuevamente en el próximo seguimiento mensual.

Nuevos precios desde julio

Nafta Súper 95: $ 88,67 por litro.

Gasoil 50S: $ 58,68 por litro.

Supergás: $ 93,56 por kilo.

Garrafa de 13 kilos: $ 1.216,28.