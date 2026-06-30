La ciudad de Carmelo vuelve a poner sobre la mesa un proyecto largamente esperado: la construcción de una Terminal de Ómnibus. La Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo convocaron a interesados a presentar expresiones de interés para aportar propuestas técnicas, económicas y jurídicas que permitan estudiar la viabilidad de una futura terminal de transporte.

El documento no es una licitación pública ni implica una adjudicación. Esa precisión es central. Se trata de una instancia previa, de carácter exploratorio, mediante la cual la administración busca relevar alternativas del sector privado antes de resolver si avanza hacia un llamado formal. En términos prácticos, el gobierno departamental y el municipio procuran conocer qué soluciones podrían plantearse para diseñar, financiar, construir, mantener y eventualmente explotar la terminal bajo distintas modalidades, entre ellas la concesión de obra o de servicio público.

El llamado establece que las propuestas podrán presentarse hasta el 30 de setiembre de 2026, a la hora 15:00, en el Municipio de Carmelo, ubicado en José Pedro Varela 275. La documentación deberá entregarse en formato físico y digital.

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Uno de los aspectos más relevantes es que el documento no fija todavía un predio definitivo. Señala que el proyecto deberá ubicarse dentro de la ciudad de Carmelo o en una zona inmediata aledaña, con condiciones que permitan circulación rápida, accesos ágiles y espacio suficiente para el funcionamiento de una terminal moderna. En esa línea, los interesados deberán indicar el padrón propuesto, su disponibilidad efectiva y cualquier situación jurídica o de regularización que pueda incidir en el desarrollo.

La terminal proyectada deberá contemplar dársenas para ómnibus de media y larga distancia, servicios vinculados a traslados internacionales, sala de espera, boleterías, servicios higiénicos, accesibilidad universal y áreas complementarias. El anexo elaborado por la Dirección de Tránsito y Transporte agrega requerimientos más concretos: playa de maniobras, andenes techados, salas climatizadas, guarda bultos, vestuarios para personal, accesos diferenciados para vehículos y peatones, estacionamientos para autos, motos, taxis y remises, además de servicios como cafetería, maxiquiosco, primeros auxilios, Wi-Fi, pantallas informativas y sistema de altoparlantes.

El llamado también abre la puerta a propuestas de mayor escala urbana. Sin limitarse al edificio terminal, el documento señala que se valorarán desarrollos complementarios que impacten en la zona de influencia, como hoteles, centros comerciales o espacios recreativos en régimen público-privado. Ese punto amplía el enfoque: no se trata únicamente de ordenar la llegada y salida de ómnibus, sino de estudiar si la terminal puede convertirse en un nodo de servicios, actividad comercial y conexión territorial.

Otro elemento significativo es la exigencia de prever una propuesta de transporte de enlace entre la futura terminal y distintos barrios de Carmelo, entre ellos Lomas, Centenario, Saravia y San José. Este aspecto introduce una condición sensible: una terminal funcional no depende solo de su construcción, sino también de su integración con la ciudad. Para los usuarios, especialmente quienes no disponen de vehículo propio, la conexión interna será tan importante como la ubicación elegida.

El documento deja certezas. La primera es que la administración no asume compromiso de adjudicar ni de ejecutar el proyecto por el solo hecho de recibir propuestas. La segunda es que quienes participen no tendrán prioridad ni ventaja en una eventual licitación futura. La tercera es que la Intendencia y el Municipio podrán utilizar total o parcialmente los insumos recibidos para elaborar futuros pliegos, sin que eso genere compensación económica. Y la cuarta es que, si el proceso continúa, deberá hacerlo mediante un procedimiento público y competitivo.

También deja asuntos abiertos, propios de una etapa preliminar. No define aún el terreno, no establece monto estimado de inversión, no fija canon, tarifas, régimen de ingresos ni distribución definitiva de riesgos. Tampoco determina si el modelo final será una concesión, una obra pública tradicional, una participación público-privada u otro mecanismo de contratación. El propio texto pide que los interesados propongan la modalidad contractual, el plazo de construcción y, si corresponde, un período de explotación sugerido entre 20 y 30 años.

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Esos puntos serán claves para la próxima etapa. Habrá que conocer qué predios aparecen como viables, cómo se resolverá la accesibilidad desde los barrios, qué equilibrio económico tendrá el proyecto, qué servicios serán obligatorios y cuáles opcionales, y qué nivel de intervención conservará la administración en la operación de la terminal. También será relevante saber cómo se compatibilizará la propuesta con la normativa ambiental, la seguridad vial y la integración urbana.

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En definitiva, el llamado no construye todavía la Terminal de Ómnibus de Carmelo, pero sí ordena el punto de partida. Abre una instancia para que el sector privado acerque ideas, modelos de negocio y soluciones técnicas, mientras la administración reúne información para decidir si convoca más adelante a una licitación pública. Para Carmelo, el documento representa el primer paso formal hacia una infraestructura que puede incidir en la movilidad, el turismo, los servicios y la organización futura de la ciudad.