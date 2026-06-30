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A partir de la hora 00:00 del miércoles 1.º de julio de 2026 comenzarán a regir los nuevos valores tarifarios para el transporte público colectivo de pasajeros por carretera, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El ajuste será de 2,102% sobre las tarifas vigentes y alcanza a los servicios nacionales de corta distancia, media y larga distancia regional, además de los servicios de larga distancia central. La medida comprende el transporte nacional por carretera, por lo que no refiere a servicios urbanos departamentales.

De acuerdo con la planilla oficial, la tarifa pasajero-kilómetro para los servicios nacionales de corta distancia quedará fijada en $ 3,410. Para los servicios nacionales de media y larga distancia regional, el nuevo valor será de $ 3,285. En tanto, para los servicios nacionales de larga distancia central, la tarifa pasajero-kilómetro será de $ 3,343.

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El comunicado también establece nuevos valores máximos por el uso de andenes de la Terminal de Ómnibus de Tres Cruces. Para los servicios nacionales de corta distancia, el monto será de $ 115,49; para media distancia, $ 230,98; para larga distancia, $ 356,73; y para servicios internacionales, $ 436,29.

Además, se fijaron los precios por embarque. En los servicios nacionales de corta distancia será de $ 9; en media distancia, $ 18; en larga distancia, $ 29; y en servicios internacionales, $ 35.

La resolución impacta en el esquema tarifario del transporte nacional de pasajeros y actualiza los valores de referencia para las distintas categorías de servicio. El documento oficial no incorpora detalles sobre recorridos específicos ni ejemplos de boletos por tramo, por lo que cada tarifa final dependerá de la categoría del servicio y de la distancia correspondiente.