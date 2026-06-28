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Una nueva masa de aire frío de origen polar avanzará sobre el Cono Sur durante la primera semana de julio y volverá a marcar el pulso del invierno en Uruguay. Aunque el informe de MetSul pone el foco principal en el sur de Brasil y en Argentina, el sistema tendrá incidencia regional y dejará un escenario de bajas temperaturas, tardes frías y sensación térmica reducida en territorio uruguayo.

Según MetSul, el aire frío comenzará a ingresar con fuerza sobre Rio Grande do Sul el jueves 2 y se extenderá hacia el sur de Brasil durante el viernes 3. La masa polar también será especialmente intensa en Argentina, donde se esperan registros muy bajos y episodios de nieve en algunas zonas.

Para Uruguay, el dato más relevante no pasa únicamente por las mínimas, sino por el comportamiento de las tardes. Los pronósticos disponibles para Carmelo indican máximas cercanas a 10 °C el jueves 2 y valores apenas superiores durante los días siguientes, con mañanas frías y jornadas mayormente invernales. En Montevideo también se prevén máximas próximas a 10 °C el jueves, con nubosidad, viento y descenso térmico.

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El episodio no necesariamente implicará temperaturas extremas como las registradas en la ola polar anterior en la región, pero sí consolidará un arranque de julio con frío persistente. La recomendación es seguir la evolución de los avisos meteorológicos oficiales, especialmente por posibles cambios en viento, nubosidad y sensación térmica.