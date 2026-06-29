La política argentina volvió a quedar en el centro de la atención regional tras la renuncia de Manuel Adorni, jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionamientos por su declaración patrimonial.

Adorni presentó su renuncia este sábado, dos semanas después de haber reconocido que omitió declarar alrededor de 500.000 dólares en sus declaraciones juradas. El ahora exfuncionario sostuvo que el dinero provenía de inversiones y ahorros personales, y negó haber cometido actos de corrupción.

En una carta publicada en la red social X y dirigida al presidente Milei, Adorni afirmó que los “ataques mediáticos” que dijo haber sufrido lo llevaron a pedir el cierre de su ciclo en el gobierno para protegerse a él y a su familia.

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La salida del jefe de Gabinete se produjo luego de varios meses de cuestionamientos públicos por su situación patrimonial, viajes y gastos posteriores a su ingreso a la función pública. La Justicia argentina investiga el origen de los fondos y posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados y su evolución patrimonial.

Adorni había llegado al gobierno de Milei en diciembre de 2023 como vocero presidencial. Desde ese lugar se convirtió en una de las figuras más visibles del oficialismo. En 2025 encabezó la lista legislativa de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires y luego fue designado jefe de Gabinete.

La renuncia representa un golpe político para el círculo más cercano del presidente argentino, que hasta los últimos días había defendido públicamente a su funcionario. También abre una nueva etapa interna para el gobierno, que deberá recomponer su equipo en medio de tensiones con la oposición y con sectores aliados. Según informó la prensa argentina y española, Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

El caso también generó repercusiones dentro del propio oficialismo y entre sus socios parlamentarios. Dirigentes opositores reclamaban desde hacía semanas explicaciones sobre el origen del dinero no declarado, mientras que referentes aliados habían señalado la necesidad de una respuesta política ante el avance de las denuncias.

Para el gobierno de Milei, que hizo de la crítica a la “casta” y de la transparencia pública una parte central de su discurso, la salida de Adorni llega en un momento sensible. La investigación judicial continúa y será ahora la Justicia la que determine si existieron irregularidades penales en el patrimonio del exjefe de Gabinete.