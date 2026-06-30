Marcelo Bielsa fue consultado sobre las versiones que señalaban que parte del plantel le había solicitado modificar el planteo táctico antes del partido frente a España.

El entrenador respondió de forma categórica que esa situación nunca ocurrió.

Afirmó que el encuentro se disputó de acuerdo con la idea futbolística que había preparado junto a su cuerpo técnico y sostuvo que, de haber existido un pedido de ese tipo, tampoco habría dejado una buena imagen del grupo.

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Para Bielsa, el desarrollo del partido demuestra que Uruguay jugó siguiendo la propuesta que había trabajado durante todo el proceso.

Confirmó que hubo numerosas reuniones

Aunque negó las versiones sobre cambios tácticos, Bielsa confirmó que sí existieron varias reuniones con los futbolistas durante la preparación para el Mundial.

Explicó que esos encuentros comenzaron después del amistoso frente a Estados Unidos y continuaron antes del inicio de la competencia.

El objetivo, señaló, fue escuchar a los jugadores y conocer cuáles eran los aspectos de su metodología de trabajo que les resultaban más incómodos.

Para facilitar ese intercambio, decidió conversar con grupos reducidos, entendiendo que en reuniones numerosas era más difícil que todos expresaran su opinión con libertad.

Los jugadores plantearon dos inquietudes

Bielsa explicó que, luego de esas conversaciones, agrupó todas las observaciones realizadas por el plantel.

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Según detalló, las principales inquietudes fueron el exceso de información táctica y la forma en que organizaba algunos entrenamientos, que habitualmente se realizaban en grupos separados.

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El entrenador sostuvo que ambas cuestiones fueron consideradas y que, dentro de sus posibilidades, introdujo modificaciones para responder a esos planteos.

Aclaró que escuchar a los futbolistas no implicó renunciar a su forma de trabajar, sino adaptar algunos aspectos de la metodología sin alterar la idea futbolística del equipo.

“Nunca dije que tenía una buena relación con los jugadores”

Durante la conferencia también respondió preguntas sobre declaraciones anteriores en las que había reconocido dificultades para conectar desde el punto de vista humano con el grupo.

Bielsa reiteró que nunca afirmó haber construido una relación cercana o cómoda con todos los futbolistas.

Incluso respondió de forma directa cuando le preguntaron si había logrado cautivar al plantel.

“¿Los cautivé? No. ¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No”, contestó.

Sin embargo, aclaró que ese aspecto no debe confundirse con un problema que afectara el rendimiento deportivo.

Explicó que siempre diferenció el plano personal del profesional y que la relación de trabajo fue suficiente para que el equipo pudiera competir.

Rechazó que el vínculo haya influido en la eliminación

El entrenador insistió en que no existe ninguna relación entre las características de su conducción y los resultados obtenidos por Uruguay.

Como argumento, recordó que el equipo generó numerosas situaciones de gol frente a Arabia Saudita y Cabo Verde y que también logró competir de igual a igual frente a España.

A su entender, esos rendimientos demuestran que la convivencia dentro del plantel no condicionó el desempeño colectivo.

“¿Cómo voy a aceptar que la relación que tuve con el equipo fue la que impidió que ganáramos los dos primeros partidos y que no empatáramos el último?”, planteó.

Añadió que sostener esa teoría implicaría buscar argumentos que, desde su punto de vista, simplemente no existen.

Valoró la respuesta del grupo

Bielsa afirmó que durante toda la preparación el plantel respondió con compromiso, incluso frente a situaciones complejas como la recuperación de futbolistas lesionados o con escasa continuidad en sus clubes.

Recordó que varios jugadores llegaron en condiciones físicas desfavorables y, aun así, lograron alcanzar un nivel competitivo durante el torneo.

Por ese motivo consideró injusto atribuir la eliminación a problemas de convivencia cuando, según su análisis, el grupo consiguió superar cada una de las dificultades que enfrentó durante el proceso.

El entrenador concluyó que puede aceptar todas las críticas por los resultados deportivos, pero no comparte la idea de que la relación con los jugadores haya sido el factor determinante de la eliminación de Uruguay.