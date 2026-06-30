Marcelo Bielsa abrió su conferencia de prensa con un mensaje de autocrítica por la actuación de Uruguay en el Mundial. El entrenador afirmó que el equipo “decepcionó a los aficionados” y calificó la eliminación como una frustración imposible de aceptar tanto para el cuerpo técnico como para los hinchas.

“La gestión que hice de los recursos con que contaba no fue suficiente”, sostuvo, al tiempo que remarcó que tanto él como sus colaboradores y los futbolistas hicieron “lo máximo”, aunque reconoció que ese esfuerzo no alcanzó para cumplir el objetivo.

El entrenador agregó que, aun si hubiera elegido otros caminos durante el proceso, no cree que el desenlace hubiera sido diferente. También destacó el respaldo recibido por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuya estructura calificó de “impecable”, y agradeció el apoyo permanente del público durante todo el ciclo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Rechazó que la relación con el plantel explique la eliminación

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el supuesto deterioro del vínculo con los futbolistas.

Bielsa negó que los jugadores le hubieran solicitado modificar el planteo táctico frente a España y aseguró que el equipo disputó ese encuentro de acuerdo con su propuesta futbolística.

Sí confirmó que existieron numerosas reuniones con el plantel durante la preparación del Mundial, pero explicó que tuvieron como objetivo escuchar inquietudes y ajustar aspectos metodológicos de su trabajo.

Según detalló, de esos encuentros surgieron principalmente dos observaciones de los futbolistas: el exceso de información táctica y la organización de algunos entrenamientos en grupos separados. Ambas cuestiones fueron analizadas y consideradas durante el proceso.

“No tuve una relación que impidiera competir”

Bielsa reconoció que nunca afirmó haber construido una relación cómoda o cercana con todos los integrantes del plantel.

Sin embargo, fue enfático al rechazar que ese aspecto haya condicionado el rendimiento del equipo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Afirmó que la convivencia pudo tener dificultades, pero sostuvo que no existe ninguna evidencia que permita concluir que esa situación impidió ganar los partidos necesarios para avanzar de fase.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Como respaldo de su argumento, recordó que Uruguay generó numerosas situaciones de gol frente a Arabia, fue superior a Cabo Verde y compitió de igual a igual ante España, selección que llegaba con una extensa racha sin derrotas.

Para el entrenador, el equipo produjo méritos suficientes para conseguir mejores resultados, aunque la falta de eficacia y algunos errores puntuales terminaron definiendo la eliminación.

Defendió las decisiones futbolísticas

El entrenador también respondió a las críticas sobre varias de sus decisiones durante el torneo.

Negó que la sustitución de Federico Valverde frente a España haya significado exponer al futbolista y aseguró que nunca tuvo un conflicto con el mediocampista, a quien definió como uno de los jugadores con mayor predisposición para adaptarse a distintas posiciones dentro del equipo.

Explicó que durante las Eliminatorias ya habían conversado sobre la posibilidad de utilizarlo como lateral, extremo o volante, siempre en función de las necesidades tácticas de la selección.

Justificó la convocatoria de jugadores con problemas físicos

Otro de los ejes de la conferencia estuvo dedicado a la convocatoria de futbolistas que llegaron con lesiones o escasa continuidad en sus clubes.

Bielsa explicó que casos como los de José María Giménez, Giorgian de Arrascaeta, Ronald Araújo, Joaquín Piquerez, Sergio Rochet, Facundo Pellistri y Manuel Ugarte fueron evaluados individualmente.

Sostuvo que todos realizaron un enorme esfuerzo para integrar el plantel y destacó el compromiso demostrado durante la preparación.

Lejos de considerar esas convocatorias un error, afirmó que el grupo logró resolver cada una de esas dificultades durante el proceso y valoró especialmente la entrega de los futbolistas para intentar llegar en condiciones al Mundial.

También defendió el trabajo realizado fuera de la cancha

Consultado sobre el legado de su ciclo, Bielsa sostuvo que siempre estuvo dispuesto a compartir sus conocimientos con entrenadores, dirigentes y profesionales del fútbol uruguayo que se lo solicitaron.

Además, rechazó versiones sobre un supuesto deterioro de las instalaciones del Complejo Celeste.

Aseguró que durante su gestión se preservó y mejoró la infraestructura existente, elogió el trabajo desarrollado por Jorge Giordano y afirmó que siempre procuró cuidar el patrimonio de la AUF con el mismo respeto que si fuera propio.

“El fracaso sigue siendo un fracaso”

En el cierre de la conferencia, Bielsa volvió sobre la idea que atravesó toda su exposición.

Reconoció que las explicaciones futbolísticas no modifican el sentimiento de frustración de los hinchas y que ningún análisis atenúa el dolor provocado por la eliminación.

Aunque defendió las decisiones adoptadas, el rendimiento colectivo y el compromiso de los jugadores, insistió en que el fracaso deportivo le corresponde asumirlo como entrenador, porque entiende que esa es la responsabilidad inherente a su cargo.