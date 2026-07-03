Una intensa masa de aire polar provocó este jueves un episodio poco frecuente de precipitaciones invernales en Uruguay, con registros de nieve, graupel y lluvia helada en distintas zonas del país, según informó MetSul Meteorología.

El fenómeno se produjo en un contexto de muy bajas temperaturas y alcanzó a varios departamentos, con reportes en Maldonado, Lavalleja, Montevideo y Canelones. En algunos puntos, las precipitaciones sorprendieron por su cercanía con el área metropolitana.

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El registro más significativo de nieve ocurrió en el Cerro Catedral, en el departamento de Maldonado, considerado el punto más alto del país, con 514 metros sobre el nivel del mar. Allí, el cazador de tormentas Matías Mederos documentó la caída de nieve con una temperatura de -1 °C. Las imágenes difundidas mostraron vehículos y sectores de la cima cubiertos de blanco.

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También se reportaron nevadas en Salto del Penitente, en la zona de Villa Serrana, departamento de Lavalleja, donde videos compartidos en redes sociales mostraron precipitaciones durante la noche.

En Montevideo, Canelones y Maldonado se observaron además episodios de graupel, conocido como nieve granulada. Se trata de pequeñas partículas de hielo que se forman cuando gotas de agua superenfriada se congelan sobre cristales de nieve durante la caída. A diferencia del granizo tradicional, suele deshacerse con facilidad y normalmente no provoca daños.

En la capital del país, usuarios registraron lluvias intensas acompañadas por precipitación sólida e incluso nieve mezclada con agua en algunos barrios.

El Instituto Uruguayo de Meteorología había previsto para la zona metropolitana bajas temperaturas, chaparrones y probable precipitación de graupel, en el marco del ingreso de aire polar sobre el territorio nacional.