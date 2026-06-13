El turismo rural coloniense no se construye solo con paisajes. También necesita relato, planificación, identidad y una forma clara de presentarse ante quienes buscan una experiencia distinta. Con esa mirada, la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Turismo y la Dirección de Cooperación Internacional, realizó el pasado miércoles 10 una Jornada de Diseño y Planificación dirigida a operadores del sector.

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La actividad se desarrolló en la Bodega Turística Los Pinos, en Nueva Helvecia, en el marco del proyecto “Corredor Turístico Rural Verde”. Allí, con buena participación de actores vinculados al turismo rural, se trabajó sobre tres ejes centrales: diseño y planificación de propuestas, visibilidad y promoción de la oferta, y generación de valor regional a partir de las identidades productivas.

El encuentro fue facilitado por La Brújula, consultora especializada en planificación y diseño turístico. Más que una instancia técnica, la jornada buscó ordenar una pregunta de fondo: cómo transformar caminos, bodegas, chacras, pueblos, oficios y saberes locales en una oferta turística integrada.

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El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de capacidades y creación de un corredor turístico rural verde para el desarrollo local de Colonia, Río Negro y Paysandú.