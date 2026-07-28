La Universidad de la República incluyó entre sus prioridades presupuestales para 2027 la adecuación del predio cedido por la Intendencia de Colonia para instalar una sede universitaria en el departamento.

El planteo fue presentado este 27 de julio ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde las autoridades universitarias rindieron cuentas sobre la ejecución de recursos y expusieron las necesidades de financiamiento para el próximo ejercicio.

La solicitud forma parte del Plan de Obras y Mantenimiento del Patrimonio Edilicio Universitario, una estrategia que procura ampliar la infraestructura, recuperar edificios existentes y mejorar las condiciones en las que se desarrollan la enseñanza, la investigación, la gestión y las actividades universitarias en territorio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, explicó que la institución dispone actualmente de más de 540.000 metros cuadrados construidos. De ese total, unos 46.000 metros cuadrados se encuentran en centros universitarios del interior del país.

La propuesta no se limita a levantar nuevos edificios. Según señaló Cancela, la Universidad también pretende refuncionalizar instalaciones y adaptar espacios ya disponibles, especialmente en aquellos departamentos donde existe una demanda creciente de formación terciaria.

En el caso de Colonia, los recursos solicitados permitirían cumplir con las condiciones establecidas en la donación modal del terreno realizada por la Intendencia y comenzar a transformar el predio en una sede universitaria.

El proyecto representa un paso relevante para consolidar la presencia de la Udelar en el departamento, ampliar las posibilidades educativas para los jóvenes y reducir la necesidad de trasladarse hacia Montevideo u otras regiones para cursar estudios universitarios.

La iniciativa deberá ahora ser considerada dentro de la discusión presupuestal nacional, que determinará qué recursos estarán disponibles para comenzar las obras y avanzar en la instalación de la futura sede.