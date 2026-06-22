El aviso llegó mientras personal de la Seccional 3ª realizaba recorridas por su jurisdicción. Era el día 20 de los corrientes y la denuncia hablaba de una moto marca Baccio hurtada en Balneario Zagarzazu.

Con esa información, los efectivos se dirigieron hacia las inmediaciones del barrio San Francisco. Allí observaron una escena que llamó la atención: dos hombres se desplazaban en un birrodado y empujaban otra moto, de características similares a la denunciada.

La recorrida cambió entonces de rutina. Según la información policial, al notar la presencia de los efectivos, los hombres detuvieron la marcha, abandonaron la moto y se retiraron rápidamente del lugar.

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El vehículo quedó en el sitio y fue relevado por personal de Policía Científica, que trabajó en la documentación de la escena. Posteriormente, la moto fue trasladada a la dependencia policial para ser reconocida por su propietario.

La investigación continúa bajo la órbita de la Seccional 3ª.