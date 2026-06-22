El sorteo de la segunda edición 2026 del Programa Uruguay Impulsa dejó definidos este lunes 22 de junio los cupos para el departamento de Colonia, donde 195 personas accederán a la oportunidad de ingreso, entre un total de 5.624 inscriptos.

Los resultados ya se encuentran disponibles en la página oficial del programa y cada postulante puede consultar su situación de forma virtual, ingresando su número de documento en el sitio: https://uruguayimpulsa.mtss.gub.uy.

El procedimiento se realizó en la Sala de Actos Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y fue seguido en vivo desde el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental.

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En Colonia participaron de la instancia el intendente Guillermo A. Rodríguez, la directora de Limpieza Patricia Gaona, el director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Gustavo Erramouspe, la escribana Jimena Madero, ediles departamentales, autoridades municipales y representantes de Recursos Humanos.

Las personas seleccionadas serán contactadas por la Intendencia de Colonia. En Colonia del Sacramento, la comunicación se realizará a través de la Dirección de Limpieza, mientras que en las demás localidades se coordinará mediante los municipios correspondientes.