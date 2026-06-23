La promoción de Colonia en Río Grande do Sul suma un nuevo capítulo con el “Festim Nostra Oliva Colonia – Uruguay”, una acción que combina gastronomía, cultura y estrategia turística. La actividad se realizará los días 26, 27 y 28 de junio en Olivas de Gramado, un espacio referente del turismo olivarero brasileño, ubicado en la Serra Gaúcha.

La propuesta apunta a presentar a Colonia como un destino que va más allá de su patrimonio histórico. Vinos, quesos, dulces y aceite de oliva serán los protagonistas de una experiencia gastronómica de cinco pasos, con participación de bodegas y emprendimientos productivos del departamento. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Intendencia de Colonia, la Asociación Turística del Departamento, la Embajada de Uruguay en Brasil y el Consulado en Porto Alegre.

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El evento también incorpora una dimensión cultural, con música vinculada a las raíces portuguesas de Colonia del Sacramento y al tango, patrimonio cultural uruguayo. De esta forma, la promoción no se limita a mostrar productos, sino que busca construir un relato de identidad territorial.

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La acción confirma una línea de trabajo sostenida hacia el mercado brasileño, especialmente gaúcho, considerado clave para el crecimiento turístico del departamento. Colonia apuesta a posicionarse como destino integral, apoyado en su historia, su producción y su cercanía cultural con el sur de Brasil.