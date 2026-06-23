La Intendencia de Colonia continúa desarrollando actividades de educación vial y el curso “Mi Primera Licencia”, una propuesta dirigida especialmente a estudiantes y jóvenes que se preparan para conducir o que comienzan a vincularse con la seguridad en el tránsito.

A través de la Dirección de Tránsito y Transporte, se llevarán adelante distintas instancias en centros educativos del departamento, con el objetivo de promover una circulación más segura y responsable.

Las actividades comienzan este martes 23 de junio en la Escuela Nº 49 de Colonia del Sacramento, donde se realizarán encuentros de educación vial con padres y docentes a las 11:15 y 16:15 horas.

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El miércoles 24 de junio, la agenda continuará a las 09:00 horas en Marfing Tarariras, con una actividad sobre seguridad vial. Ese mismo día, a las 12:30 horas, se desarrollará en la Escuela Técnica de Rosario una prueba correspondiente al programa “Mi Primera Licencia”.

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Finalmente, el jueves 25 de junio, a las 11:00 horas, comenzará en el Liceo de Ombúes de Lavalle el curso “Mi Primera Licencia de Conducir”.

La propuesta busca acercar herramientas prácticas a los jóvenes antes de obtener su libreta, reforzando la importancia de respetar las normas, prevenir riesgos y asumir la conducción como una responsabilidad compartida.